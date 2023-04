Foto: Reprodução/Instagram Mc Cabelinho faz reflexão da vida: 'Sem tempo e rico'





O funkeiro e ator Mc Cabelinho, que faz parte do elenco da novela das sete, "Vai na Fé", da Rede Globo, fez uma breve reflexão do atual momento da vida nos Stories do Instagram.



Na noite desta segunda-feira (3), o cantor escreveu que pediu e conseguiu conquistar o que queria: ser rico. Cabelinho, de 27 anos, fez uma foto num avião, mostrando da janela uma cidade iluminada e aproveitou para fazer uma reflexão.













"Minha vida está intensa..", disse Cabelinho. "Mas foi o que eu pedi, né? Sem tempo para nada e rico! Obrigado, Deus", escreveu ele.

O funkeiro já avisou aos seguidores nas redes sociais que não mudará quem é, afirmando que a própria essência se manterá. "Não vou mudar meu jeito de ser, de me vestir, de falar por causa de ninguém. Tem essa não! Nasci assim, nós é [sic] assim, nós gosta [sic] de ser assim", disse ele. "Vamo querer [sic] parar de falar que é cria nas músicas sem ser, hein", ressaltou o funkeiro.

Recentemente, Cabelinho se encontrou em meio a uma reviravolta após uma cena da novela "Vai na Fé" ir ao ar. Os personagens de Mel Maia e MC Cabelinho trocaram um beijão e os internautas não perdoaram. O público comentou a relação que os dois já tiveram antes do namoro com Bella Campos e MC Daniel.

A Guiga (Mel Maia) beijando o Hugo (Cabelinho) e a Kate (Clara Moneke) olhando. Hahahahahahaha #VaiNaFé pic.twitter.com/eHwktSblCu — emer (@emerzou) April 3, 2023









Gente o mais interessante nessa cena é q a Mel Maia já ficou com o cabelinho e agora tá aí tascando um beijo na frente da atual namorada do cara, vulgo Bela Campos. Adoooooro o profissionalismo dos envolvidos.. #VaiNaFe — . (@lanadelmengo) April 3, 2023