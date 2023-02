Reprodução/Instagram @mccabelinho MC Cabelinho compra carro de luxo de R$ 1 milhão; veja detalhes

O cantor e ator MC Cabelinho celebrou a compra do novo presente: o carro de luxo BMW X6 M Competition, avaliado em mais de R$ 1 milhão. No Instagram, o artista compartilhou com os seguidores os primeiros contatos com o possante, ainda dentro da concessionária.

"Né segredo", escreveu o ator de "Vai na Fé" na publicação do Instagram, onde exibe os detalhes do novo carro.

O modelo escolhido pelo cantor, na cor vermelha, possuí teto solar automático, bancos revestidos em couro, assistente de estacionamento semi-automático, computador de bordo e carregador de celular por indução.

Nos comentários, a namorada do cantor, a atriz Bella Campos, celebrou a conquista. "Um favelado tão novo vivendo a vida de um rei", comentou.

O ator e ex-BBB Douglas Silva também elogiou. "Meus parabéns, irmão! Você é merecedor. Que Deus te abençoe cada vez mais!", desejou.

"Merecedor de tudo isso, sou teu fã", declarou o cantor L7nnon.