Reprodução/ Instagram Gabi Martins faz bronzeamento artificial e mostra marquinha

Na última segunda-feira (3), Gabi Martins usou as redes sociais para mostrar o resultado de uma sessão de bronzeamento artificial. A cantora posou com a fotas usadas no tratamento e mostrou a marquinha que o bronze deixou.

A ex-BBB posou na frente do espelho e mostrou como ficou o resultado. Ela ainda exibiu a barriga trincada.

"Hoje foi dia de bronze, fazia tempo que eu não vinha renovar. Uma sessãozinha, fazia tempo que não vinha, e olha só o resultado", disse ela no vídeo.

