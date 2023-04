Reprodução/Instagram Cunhada de Virginia Fonseca se pronuncia após suposta traição do marido

Mellody Barreto, cunhada de Virginia Fonseca, se manifestou pela primeira sobre a suposta traição do marido, William Gusmão. Grávida do primeiro filho, a influenciadora teve imagens do amado em uma festa em Goiânia ao lado de outra mulher.

Nesta terça-feira (4) Mellody apareceu nos Stories do Instagram para comentar a ausência das redes após a polêmica.

"Primeiramente, queria dizer que tô parecendo para agradecer do fundo do meu coração por todo o carinho, amor, afeto, para cada um de vocês que tirou um tempinho pra vir desejar coisas boas", iniciou ela.

Com o nome estampado nas redes sociais, ela garantiu que precisou tirar um tempo para si. "Me ausentei porque senti que era necessário fazer isso. Fiz contato com Deus(…) pedi sabedoria".

"Aqui só tem coisas boas, a gente tá conseguindo pegar só as coisas boas que vem pra gente. A gente só gosta de coisas boas. Tem muito amor, felicidade. Aqui só o bem entra", concluiu Mellody.

