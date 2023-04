Reprodução/Instagram - 03/4/2023 Manoel Soares e Patrícia Poeta





A apresentadora Sonia Abrão não ficou calada após Patrícia Poeta interromper Manoel Soares, ao vivo, nesta segunda-feira (3), durante o programa "Encontro". Sonia, através das redes sociais, apontou que Poeta tem recalque de Manoel Soares.



Após assistir ao video, Sonia taxou a atitude de Patrícia como humilhante. "Que absurdo! Quanto desrespeito com um colega. Depois, ela diz que é tudo invenção da imprensa! Manoel Soares dá de dez a zero nela pelo talento e o profissionalismo com que segura essa humilhação há mais de um ano, todos os dias", escreveu em uma publicação no Instagram.





Revoltada, Sonia Abrão pediu a volta de Fátima Bernardes para o programa matinal da Globo, pois Fátima "só" teria feito corpo mole, mas nunca humilhou um colega. "Ninguém merece uma coisa dessas! Volta, Fátima. Ela podia fazer corpo mole no Encontro, mas nunca, em 10 anos no ar, destratou colegas assim!!!! Quanto recalque da Poeta com o Manoel. Imperdoável", completou a apresentadora.

Manoel Soares tem MUITA paciência com essa Patrícia Poeta! Se fosse eu, eu sairia no meio do programa movida por toda impulsividade e indignação pelo modo como essa querida ignora ele! Que RANÇO dessa Patrícia Poeta! Cadê o diretor desse programa gente? #Encontro pic.twitter.com/6EQmXi0HFp — Wakanda 🧱 🥬🦁🐛⚓ (@castrokaren25) April 3, 2023





Patrícia Poeta se defende

Segundo Poeta, tudo não passou de uma casualidade em um programa ao vivo. "Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo", disse Patrícia, através de nota enviada ao iG Gente.

A nova tecnologia citada é o ChatGPT, tecnologia que desenvolve textos e preocupa professores devido à possibilidade de plágio. No momento em que a pauta foi levantada no "Encontro", Manoel comentava o assunto e Patrícia Poeta o atravessou. "Só um segundinho, Manoel", disse Patrícia. Imediatamente, Manoel fechou os olhos e respirou fundo.