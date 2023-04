Reprodução/Instagram Nicole Bahls dá detalhes sobre fratura no pé durante o Navio da Xuxa

Nesta segunda-feira (3) Nicole Bahls apareceu nas redes sociais para atualizar os seguidores sobre a fratura no pé que teve durante o navio da Xuxa.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora deu detalhes de como quebrou o pé e precisou passar por cirurgia.





"Quando eu coloquei o pé na porta do quarto, foi só o capote. Também o salto, eu queria fazer a linha paquita, o salto estava daquele jeito. Dobrou meu tornozelo, caí no chão de dor. Eu não sei se eu chorava por causa do tornozelo, ou porque era no mesmo horário em que a Xuxa estava entrando [no palco]", disse.

Nicole comentou que ficou mais abalada em perder a apresentação de Xuxa do que pelo acidente. "Confesso que eu chorava porque eu não conseguia chegar no show pra ver a Xuxa saindo da nave. Eu chorando no hospital, nem queria saber mais do pé, só pensava na nave", contou.

Ao voltar para o Rio de Janeiro, ela precisou se preparar para a cirurgia. "Fiquei tão preocupada de ficar alguma cicatriz, porque preciso trabalhar, fotografar".

Por fim, Nicole explicou como serão os seus próximos dias de recuperação. "Tenho que ficar 30 dias sem pisar no chão, daqui dez dias vou tirar os pontos, e mais 60 dias para eu voltar a andar de salto", concluiu.





