Reprodução Hugh Jackman, ator de Wolverine, faz biópsias por suspeita de câncer de pele

Hugh Jackman usou as redes sociais nesta segunda-feira (3) para revelar que passou por duas biópsias por suspeita de câncer de pele.

Com vídeos nos perfis da web, o ator de Wolverine contou que o médico notou "pequenas coisas" que podem ser carcinoma basocelular, ou seja, a forma mais comum da doença.





"Ei, pessoal. Então, eu queria que vocês ouvissem de mim para o caso de alguém me ver na rua ou algo assim", disse o ator, que nas imagens tinha um curativo no nariz. Acabei de fazer duas biópsias. Acabei de ir ao meu médico, Dr. Iron, que é incrível. Vou descobrir em dois ou três dias [do que se trata] e, assim que souber, aviso vocês", disse ele.

O astro comentou que os problemas atuais na pele são resultado de 25 anos de exposição ao sol. "Sei que já me ouviram falar sobre os meus carcinomas basocelular antes. Vou continuar a falar sobre eles, se for preciso. E se lembrar uma pessoa de colocar protetor solar com um alta SPF, então fico feliz. Só para lembrar, carcinoma basocelular, no mundo dos cânceres de pele, é o menos perigoso de todos".

Por fim, Hugh mandou um recado para os fãs. "Por favor, usem protetor solar. Simplesmente não vale a pena [não usar]. Não importa o quanto vocês queiram se bronzear, confiem em mim, confiem em mim, confiem em mim: coloquem um pouco de protetor solar. Vocês ainda terão um tempo incrível lá fora, certo? Por favor, se cuidem", concluiu.

Vale lembrar que Hugh Jackman teve seis cânceres de pele removidos do roste entre os anos de 2017 e 2019. Já em 2021, o ator teve um resultado inconclusivo da biópsia.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente