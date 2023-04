Foto: Reprodução/Instagram Ex-De Férias Com o Ex leva golpe em passagem aérea: 'Deu ruim família'





Ao que indica, o mês de Abril não começou dos melhores para o ex-De Férias com o ex, WL Guimarães. Na noite deste domingo (2), o influenciador contou através dos stories do Instagram que iria fazer uma viagem dos sonhos, mas no fim acabou não acontecendo.

WL contou que acabou não conseguindo embarcar, junto de um amigo, para Paris, após comprar as passagens de um terceiro.

















"Eu e o Lucca marcamos quase 1 mês atrás de viajar juntos, a gente ia para Paris, que é meu sonho e o dele também. Compramos a passagem por um terceiro e até aí estava tudo bem, a viagem estava marcada para ontem, dia 31, só que chegou ontem e o rapaz disse que a companhia aérea tinha cancelado todos os voos para Paris e que ele não tinha conseguido colocar a gente em nenhum outro voo ou em outra companhia", iniciou WL.

O influenciador afirmou que foi informado que seria remarcado o voo para o dia seguinte, mas acabou não acontecendo. "Ele falou que ia tentar remarcar para amanhã, que no caso seria hoje. Aí já ficamos bastante chateados porque já tínhamos reservado o hotel em Paris para chegar dia 1 e já tinha debitado no meu cartão o valor. No caso perderíamos um dia no hotel e um dia em Paris, até aí ok...", disse ele.

"A gente pediu para ele remarcar para hoje e a volta de Paris para o dia 6, já que a gente voltaria no dia 5 né, a gente pediu para ele tentar colocar para dia 6 para não perdermos um dia lá. Ele mandou os bilhetes e tudo mais, aí a gente veio para o aeroporto fazer o check-in e despachar as malas", contou o influenciador.

WL conta que ao chegar no aeroporto para o check-in, foi informado de que não poderíam embarcar no voo por as passagens não terem sido pagas. "Chegou lá no balcão, a moça disse que primeiro o nome do Lucca estava errado porque o cara colocou 'LUCCAS', aí a gente estava tentando resolver e ela já achou outro erro, que a passagem estava lá em nosso nome porém a companhia tinha cancelado porque o cara não pagou! Sendo que a gente fez o pix para ele dia 14 de março.", contou WL.

"E outra, o cara só tinha reservado a IDA, não tinha VOLTA! A gente ia para Paris e ia ficar perdido lá ou pagar uma fortuna para voltar de última hora.", finalizou o influenciador.

Horas antes, WL mostrou toda a animação ao arrumar as malas para a viagem, e ressaltou que estava realizando um grande sonho. "Chefe, vocês não tem noção da feliciade que eu tô! Eu fico pensando em tudo que já passei na minha vida e esses tempos para cá eu tenho realizado tantos sonhos, tantas metas. Gratidão por tudo família, vocês vão gostar disso.", escreveu ele nos Stories do Instagram a caminho do aeroporto.

Mas logo em seguida publicou uma sequência de Stories chorando ao não conseguir embarcar. "Deu ruim família", escreveu ele. "Eu não entendo por que acontece essas coisas comigo, nunca fiz mal para ninguém, nunca desejei mal para ninguém para acontecer tanta coisa assim comigo, eu estou muito mal", escreveu ele.