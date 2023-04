Reprodução/Instagram 01/04/2023 Bárbara Evans deu uma super festa para comemorar um ano da filha

A influenciadora Bárbara Evans está comemorando, neste sábado (1), o aniversário de um ano de sua filha, Ayla, que completará a idade na próxima segunda-feira (3). A criança é fruto do casamento da modelo com o empresário Gustavo Theodoro.

O tema da festa é "jardim encantado" e, além da decoração, o evento luxuoso conta com atrizes caracterizadas de personagens, como fadas e bailarinas, que ainda fizeram uma apresentação de teatro, dança e música.

A aniversariante está vestida de bailarina e a vovó, Monique Evans, está presente na celebração. Veja as fotos da comemoração.





















+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.