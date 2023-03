Reprodução/ Globo Sandra Annenberg e Ernesto Paglia no "Encontro"

Nesta sexta-feira (31), os jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, que são casados há 26 anos, estiveram no "Encontro com Patrícia Poeta" para falar da programação especial do Globo Repórter, que comemora 50 anos. Mas o casal teve uma surpresa: a filha deles, Elisa, deixou um recado emocionante.

A menina de 19 anos está estudando artes cênicas em Nova York e deixou uma homenagem em vídeo para os pais. "Vocês são as pessoas mais elegantes educadas, gentis, solidárias e cultas que eu conheço. Eu admiro demais o jeito que vocês tratam suas relações e tratam as pessoas ao redor. O jeito que as pessoas para vocês na rua mostra como vocês impactam a vida delas. Vocês me disseram que meu objetivo nunca deve ser meu reconhecimento e sim um trabalho honesto e de qualidade e quando isso existir o reconhecimento virá", elogiou ela.

Elisa continuou: "Eu sinto saudade de vocês todos os dias, mas eu sei que cada dia longe é um dia cada vez mais perto de ver vocês. Obrigada por me ensinarem tudo o que eu sei e como ser uma boa cidadã, uma boa pessoa e uma boa profissional. Por sempre estar por perto, mesmo viajando o mundo. Eu tenho orgulho de tudo que já fizeram e que ainda vão fazer. Em um mês e meio estou em casa, amo vocês mais que tudo nesse mundo".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Sandra e Ernesto ficaram emocionados com o recado e a jornalista quase chorou. "Ela é uma misturinha nossa", disse a profissional. O jornalista brincou: "É meu cabelo".









+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente

Larissa Albuquerque 15h40