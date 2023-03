Reprodução / Instagram 31.03.2023 Giselle Itié comemora 3 anos do filho com festa de David Bowie

A atriz Giselle Itié, aos 40 anos, animou a internet ao postar imagens da festa de aniversário de 3 anos de filho, Pedro Luna, fruto do relacionamento com o ator Guilherme Winter, do qual se separou em 2020.

Pedro comemorou os 3 anos de idade vestido como o lendário roqueiro David Bowie. A escolha da fantasia de Ziggy Stardust, personagem icônico da carreira do músico falecido em 2016, cativou os internautas.





"Super grata em realizar o sonho do meu pequeno com essa equipe incrível", escreveu a atriz na legenda da publicação. Giselle postou em um look all black com calça de couro e batom vermelho para combinar com o tema.

Em resposta a um seguidor no Instagram, Giselle Itié afirmou que Guilherme Winter esteve presente na festa de 3 anos do filho, porém optou por não tirar fotos com eles.









