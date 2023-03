Foto: Reprodução/Instagram Thiago Nigro se declara para Maira Cardi: 'Buscar a nossa felicidade'





Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico pelo público da internet, fez uma breve declaração de amor à Maíra Cardi. O casal está junto desde o início de março de 2023.

Na declaração, Thiago afirmou estar muito feliz ao lado da coach e ressaltou que a felicidade do casal pode incomodar outras pessoas. Vale lembrar que quando o casal revelou estarem juntos, rumores foram criados na internet de que Maíra teria traído o ex-marido Arthur Aguiar com Thiago e de que o coach financeiro teria traído a ex-mulher Camila Ferreira com Maíra.













"Eu não poderia estar mais feliz em ter essa mulher do meu lado. A caminhada da vida muitas vezes nos traz dores e sofrimentos, sejam eles físicos ou emocionais. E por mais que tentemos evitar, às vezes acabamos machucando outras pessoas, mesmo que sem querer.", iniciou ele.

"Mas é importante lembrar que essas dores e esses machucados fazem parte do processo de aprendizado e de crescimento. São eles que nos ensinam a ser mais empáticos, a prestar mais atenção aos nossos atos e palavras, e a sermos mais cuidadosos com as pessoas ao nosso redor. Não podemos deixar que essas dores nos impeçam de seguir em frente e buscar a nossa felicidade", disse o coach financeiro.

Thiago ressaltou o quanto as pessoas preferem viver na mediocridade e na infelicidade. "É impressionante como algumas pessoas parecem ser incapazes de se alegrar com a felicidade alheia. Sempre tem aqueles que tentam minimizar as nossas conquistas, ou que nos fazem sentir culpados por termos alcançado nossos objetivos. E o pior é que muitas vezes as pessoas acabam abrindo mão de suas próprias felicidades e sonhos para viverem os dos outros. A verdade é que a felicidade e o sucesso incomodam mesmo. E muitas pessoas preferem viver na mediocridade e na infelicidade a terem que lidar com a inveja e o julgamento dos outros", completou ele.

O coach finalizou afirmando estar muito feliz de ter encontrado Maíra. "Eu sou abençoado por ter encontrado alguém que me faz tão feliz, e espero que você que está lendo também possa se sentir assim, mais cedo ou mais tarde", finalizou ele.