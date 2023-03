Foto: Reprodução/Instagram Sasha e João Figueiredo fazem planos para engravidar: 'Daqui a pouco'





Ao que tudo indica, o sonho de Xuxa de ser vovó será realizado, já que o cantor e influenciador João Figueiredo, casado com Sasha Meneghel, afirmou em entrevista ao Gshow que o casal está com planos de engravidar.



O cantor afirmou que a paternidade sempre foi um grande sonho e que Sasha também compartilhava do sonho de ser mãe um dia, mas João diz que estão indo com calma, já que ainda irão completar 2 anos de casados.













“Faz parte [a cobrança por um filho]. É normal isso... Quando você tá namorando, as pessoas cobram quando você vai se casar, e por aí vai. Mas vindo dos nossos pais, tanto dos meus quanto da Xuxa e do Luciano, eles querem ser muito avós e a gente entende isso.", iniciou ele.

"Antes de começar a namorar a Sasha, eu já sonhava em ser pai e ela também em ser mãe. É um desejo que a gente tem, não para agora, porque a gente ainda vai completar dois anos de casados. Mas é para daqui a pouco tempo.”, disse o cantor

João, de 23 anos, e Sasha, de 24, se casaram em maio de 2021, e em meio a estes quase dois anos de relacionamento, o cantor afirma que tiveram muitas inspirações para compôr novas músicas. “Fiz uma música para ela, de aniversário, que se chama ‘Meu Bem’. E ela pediu para que eu lançasse a música com o vídeo do nosso pedido de noivado. Ela está pronta, só estou esperando lançar. Acho que vai ser perto do nosso aniversário de dois anos de casados, que é no dia 22 de maio, ou no Dia dos Namorados, em junho. São datas que fazem sentido para gente”, disse ele.

João afirmou que se inspirou no início do relacionamento com Sasha para compôr outras novas músicas, que possívelmente os fãs poderão ouvir futuramente. “Neste primeiro semestre, já lanço meu primeiro single dentro da carreira pop e, até o fim do ano, quero começar a fazer shows e turnê. Esse primeiro single que vou lançar foi inspirado também no nosso relacionamento, quando a gente ainda namorava à distância e sem ninguém saber", contou ele.

O cantor contou, com detalhes, como funcionava a relação a distância do casal. "A gente ficou pela primeira vez em dezembro de 2019 e começou a namorar no começo de 2020. Como nosso relacionamento era à distância, a gente não sabia como ia funcionar e a gente conversava muito sobre isso. Era um momento de muito incerteza e saudade. E a música fala sobre isso, de matar a saudade em pouco tempo.”