Reprodução/Instagram Nicole Bahls passa por cirurgia após quebrar o pé no Navio da Xuxa

Nicole Bahls passou por uma cirurgia no pé na quarta-feira (29) após fraturá-lo no Navio da Xuxa .

Durante a viagem de aniversário de Xuxa, ela sofreu uma queda e precisou imobilizar o pé. Antes da cirurgia, Nicole explicou que por conta da dor que estava sentido e do problema causado, ela precisaria passar pela operação.





"Ainda continuo em processo de recuperação. Somos guerreiras, não somos herdeiras. Infelizmente, não tem como ficar no gesso. Vai precisar operar", contou.

A influenciadora apareceu nos Stories do Instagram para tranquilizar os seguidores sobre o procedimento.

"Estou muito melhor, sem dor no pé. Ontem eu estava com muita dor, e hoje não estou sentindo quase nada de dor, estou muito feliz", celebrou ela no vídeo.

