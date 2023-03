Reprodução/Instagram Jô e Maiára Quiderolly

Nesta quinta-feira (30), a influenciadora digital Maiára Quiderolly, de 25 anos, usou o Instagram para desabafar sobre a relação com o ex-jogador de futebol do Corinthians, Jô. Em vídeo compartilhado na rede social, ela afirmou ter "escolhido um pai bosta para o meu filho", gerando repercussão entre os seguidores.

Segundo ela, quando estava grávida de 9 meses, o jogador a ligou e a insultou, mencionando erros do passado e a chamando de piranha.





Maiára também afirmou que foi processada por ele, pedindo uma indenização de R$48 mil por supostamente insinuar que a esposa do jogador seria uma corna mansa. Ela explicou que jamais disse tais palavras e que apenas falava sobre o que aconteceu entre eles.

Além disso, a influenciadora disse que Jô sugeriu que ela interrompesse a gravidez e que não conseguiu fazer o teste de paternidade porque o jogador não compareceu ao exame. Maiára também afirmou que tem dificuldade em receber a pensão corretamente e que os valores pagos variam.





