Reprodução/Instagram Filha de Leandroexplica ausência do tio, Leonardo, no seu casamento

Lyandra Costa usou as redes sociais para explicar a ausência do tio, Leonardo, em seu casamento. A filha de Leandro trocou alianças com Lucas Santos na última terça-feira (28) em uma cerimônia luxuosa em Goiânia.

Pelos Stories do Instagram, a influenciadora comentou que o evento foi decidido de última hora.

Leia também Filha do sertanejo Leandro se casa em cerimônia íntima com família





"Nós não havíamos planejado nada. Nós estávamos sentindo no coração que Deus queria isso da gente. Esse mês estou estudando muito e é um tempo que estou em Goiânia. E aí, pensamos ''por que não fazer agora? Vamos pegar uma tarde para gente realizar esse desejo nosso'. Pegamos esse dia separado por Deus, fizemos uma cerimônia. Foi lindo", comentou ela.

A médica, então, explicou o casal só convidou os parentes mais próximos. "oi uma cerimônia muito pequena, com 20 pessoas. Nossos pastores, nossos irmãos, nossos pais e nosso filho. Não convidamos ninguém, tios, ninguém... Senão, ia perder um pouco do sentido. Fizemos numa terça, no meio da semana, não foi festa", afirmou.

Lyandra contou que a única exceção fora para as suas avós, que não conseguiram ir, nem mesmo as suas amigas sabiam. "Queria deixar concretizar para depois falar. Porque Deus falou para eu não falar pra ninguém. Foi muito especial", concluiu.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente