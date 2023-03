Reprodução Sertanejo Matheus

O sertanejo Matheus, dupla de Zé Henrique, morreu nesta quarta-feira (29) após ser atropelado por um carro desgovernado em São Paulo.





De acordo com as informações do acidente, o artista parou o carro no acostamento da rodovia para trocar de lugar com o sogro, que iria dirigir o carro até chegar no Rio de Janeiro. No momento em que saíram do veículo, o outro carro os atingiu.

Além de Matheus, o sogro também morreu. De acordo com o site Notícias da TV, a sogra e uma amiga de Matheus estava no carro e ficaram feridas. O cantor deixa a esposa, Rayane Vasque, e dois filhos, Cauã e Luís Guilherme.

O corpo do sertanejo será enterrado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente