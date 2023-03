Reprodução / Instagram 30.03.2023 Alessandra Negrini

Alessandra Negrini causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar fotos exibindo uma beleza natural nesta quinta-feira (30). A atriz recebeu muitos elogios dos seus seguidores, que ficaram impressionados com a beleza.

Em um dos cliques, a atriz aparece deitada na cama coberta apenas por um lençol, enquanto em outros, ela está usando uma roupa confortável para curtir o dia de folga. Na legenda, ela escreveu "Será que foi um sonho?".





Os seguidores de Alessandra Negrini não pouparam elogios à atriz após ela compartilhar fotos deslumbrantes na conta no Instagram. Nos comentários, fãs destacaram a beleza natural da artista e brincaram com referências à personagem Cuca, que ela interpreta em uma série.

“mamãe já foi para a roça e papai já foi trabalhar, viu?”, brincou um seguidor. “Cuca, já pode me pegar”, comentou uma fã.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.