Reprodução/Instagram - 30/3/2023 Gretchen choca seguidores com 'mudanças' no rosto





A cantora Gretchen agitou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (30). Ao gravar vídeos para o Instagram, a artista chamou a atenção dos fãs por surgir com o rosto diferente. Internautas logo apontaram a possibilidade de mais um procedimento estético.



O assunto logo viralizou nas redes. "Não sei se é o caso, mas 'harmonização facial' é o pior procedimento estético que já inventaram", escreveu uma fã. "Está a cara do fofão", sinalizou outra pessoa. "Fofão é você??", ironizou outro internauta.





Alguns fãs defenderam a cantora. "Não é problema meu… ela pode aparecer como quiser, não tenho que julgar a aparência dela", analisou uma seguidora.





Procurada pelo iG Gente, a equipe de Gretchen ainda não se manifestou sobre uma possível intervenção estética recente no rosto. No entanto, a cantora está em Lisboa fazendo um procedimento estético no bumbum. Gretchen já fez abdominoplastia, harmonização facial, mexeu no nariz, lipoaspiração, colocou prótese de silicone nos seios e até aumentou os dentes.