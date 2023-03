Reprodução / Instagram 29.03.2023 Nicolas Prattes

O ator Nicolas Prattes, conhecido por participar de "Todas as Flores", causou alvoroço nos seguidores do Instagram ao publicar uma foto nesta quarta-feira (29) em que aparece beijando a namorada, Luiza Caldi, durante uma viagem à Jamaica.

A imagem mostra Prattes vestindo uma sunga branca molhada, o que fez os fãs ficarem animados com o registro. Logo após a publicação, muitos comentários sugestivos sobre o volume na sunga do ator surgiram nas redes sociais.





"Despachou a bagagem não?", debochou o amigo Francisco Vitti. A foto rendeu diversas reações dos seguidores, incluindo a confissão de alguns que cederam à tentação e deram zoom para conferir.

“O bom da foto é que agrada a todos, cada um repara no que quiser. Eu reparo no amor é claro”, comentou um seguidor tentando mudar o rumo dos comentários.





