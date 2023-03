Reprodução/Youtube Fabiana Justus relembra susto com sangramento na gravidez

Fabiana Justus dividiu com os seguidores um diário do primeiro trimestre da sua segunda gravidez. A influenciadora relembrou um sangramento que sofreu enquanto estava nos Estados Unidos.

Na ocasião, ela estava acompanhada do pai, Roberto Justus, e da madrasta, Ana Paula Siebert. No canal do Youtube, Fabiana deu mais detalhes do ocorridos.





A empresária contou que teve uma espécia de hematoma no útero. "Eu quase tive um treco. Quando eu olhei na privada, tinha muito sangue. Fiquei desesperada. Estava com dez semanas, fora do país, com um sangramento bizarro. Me limpava e continuava saindo sangue, era bem vivo. Nem tinha absorvente. Pus um monte de papel, calcinha e roupão. Saí na sala e dei de cara com a Paula. Eu estava chorando, tremendo. Ela estava de pijama. Meu pai veio, e eles me levaram ao hospital. Estava sentindo muita cólica", contou.

"Meu pai, tadinho, com todo o processo que está vivendo, fazendo tratamento [contra um câncer na bexiga], estava cansado. Então, a gente combinou da Paula ficar comigo. Ela foi muito fofa", completou.

De acordo com o médico, Fabiana teve um médio descolamento. "Não é um descolamento da placenta, é mais um hematoma, que pode ser provocado por mil razões. Não adianta ficar procurando culpa. Fiquei de repouso absoluto. Estava muito apreensiva... graças a Deus, foi só um susto. Não é normal, mas é comum", disse.

Fabiana Justus e Bruno D'Ancona já são pais das gêmeas, Chiara e Sienna. Agora, eles esperam um menino, que se chamará Luigi.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente