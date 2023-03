Foto: Reprodução/Instagram Ex da Rafael Cardoso, Vivian Linhares, fala de término do relacionamento





A influenciadora Vivian Linhares se pronunciou pela primeira vez, na manhã desta quarta-feira (29) em relação ao término do relacionamento com o ator global Rafael Cardoso.

De acordo com a influenciadora, mesmo após o término os dois seguem sendo amigos e diz que está tudo "tranquilo".













"Está tudo tranquilo. A amizade continua", disse a influenciadora. O ex-casal apareceu em público pela primeira vez em janeiro de 2023, e Vivian esteve com Rafael quando ele foi hospitalizado no Rio com celulite infecciosa. Rafael terminou em dezembro de 2022 o casamento de 13 anos com Mariana Bridi, com quem teve dois filhos, Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4.

Após a grande repercussão negativa do fim do relacionamento, o ator publicou uma mensagem aos haters. Rafael postou um vídeo em que aparece mexendo em sua horta e dá um recado para quem está falando de sua vida. "Passando aqui para avisar a você, que toma conta da minha vida, que tem boletos vencendo amanhã. Se a carapuça serviu, faça o pix", dizia o áudio dublado pelo ator.