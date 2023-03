Reprodução/Instagram Mari Brida usa música sugestiva sobre ex em mantra desestresse

Mari Bridi compartilhou um vídeo nas redes sociais com uma música para lá de sugestiva. Nas imagens, a influenciadora aparece de biquíni em uma cachoeira enquanto emana um mantra para desestressar.

Como trilha sonora, a ex-esposa de Rafael Cardoso escolheu uma versão cheia de palavrões da música 'Kill Bill', de SZA, onde a cantora fala sobre a vontade de 'matar' o ex.





"Diquinha super prática: mantra de desestresse", escreveu ela na legenda da publicação.

Vale lembrar que Mari Bridi e Rafael Cardoso anunciaram a separação em dezembro de 2022. Os dois são pais de Aurora e Valetim.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.