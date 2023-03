Reprodução / Twitter 29.03.2023 Chris Martin continua no Brasil e é flagrado jogando futevôlei no Rio

Chris Martin, vocalista do Coldplay, aproveitou uma folga após os shows no Brasil para jogar futevôlei na praia do Leme, no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29). O músico mostrou habilidade no esporte e foi flagrado pelos fãs enquanto se divertia.

O líder do Coldplay tem dado o que falar nas redes sociais durante a maratona de shows no Brasil. Além das apresentações, ele vem se destacando pelos passeios curiosos pelo país, como uma visita a uma padaria, o ensaio de uma bateria e até uma roda de samba em São Paulo.





Três membros do grupo aproveitaram um tempo livre no Rio de Janeiro para jogar tênis no Country Club, localizado a cerca de dois quilômetros do hotel onde estão hospedados em Ipanema. Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion se divertiram no esporte durante a visita ao país.

A banda realizou um show no Estádio Nilton Santos para encerrar uma série de nove apresentações no Brasil. Durante as performances, artistas brasileiros como Milton Nascimento, Seu Jorge, Hamilton de Holanda e os filhos de Caetano Veloso, Moreno, Zeca e Tom Veloso, subiram ao palco para participações especiais com a banda.

Chris Martin jogando altinha na praia do Leme em plena quarta-feira kkkkk muito Br pic.twitter.com/p83RRKyono — dri 🇦🇹 (@dricadel) March 29, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.