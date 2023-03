Redação Rafella Santos





Rafaella Santos, irmã de Neymar, não gostou de ter o nome associado ao de Bruna Marquezine. A influenciadora teve o perfil no Twitter hackeado, na tarde desta terça-feira (28), e o invasor se declarou para Marquezine, ex-cunhada de Rafaella.



"Te amo, Bruna Marquezine", escreveu o hacker, como se fosse Rafaella Santos. A irmã de Neymar prontamente surgiu no Instagram para rebater a declaração amorosa, que mexeu com os fãs na rede social.

Leia também Hacker invade perfil de irmã de Neymar e manda recado para Marquezine





"Meu twitter foi hackeado. Na verdade, eu não mexia no Twitter, não tenho aplicativo. O que falaram lá é tudo mentira (...) É isso. Então, o que estão falando lá, que amo fulano, nada é verdade. Pelo amor de Deus", desabafou Rafaella Santos através dos stories do Instagram.





Vale lembrar que Bruna Marquezine parou de seguir Rafaella Santos nas redes sociais no fim de 2022. "Ah gente, poxa vida! Sério mesmo?! Eu dei unfollow em mais de 200 páginas no Instagram, páginas de memes, de marcas, de pessoas que não convivo mais e não interajo nas redes. Parem com essa chatice, associação besta desnecessária que já não faz sentido há anos", explicou Marquezine, na época.