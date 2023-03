Redação Rafaella Santos





Após Neymar ter o perfil do Twitter hackeado, a irmã do jogador, Rafaella Santos, não escapou do golpe. A influenciadora teve a conta invadida, na tarde desta terça-feira (28), e o hacker ainda deixou um recado para a atriz Bruna Marquezine, ex-cunhada de Rafaella.

"Te amo, Bruna Marquezine", escreveu o hacker no perfil oficial de Rafaella Santos. A declaração de amor para Marquezine rapidamente viralizou nas redes sociais. Alguns internautas brincaram com a possibilidade de Neymar ter mandado o recado pelo perfil da irmã, enquanto outros torceram por uma reaproximação de Rafaella e Bruna.





"Sai do fake neymar", brincou um fã. "Rafaella a gente sabe que é você querendo engajamento", comentou outro. "Sabemos que não foi o hacker, sabemos que você ama sua ex cunhada rafa", escreveu uma internauta.



Vale lembrar que Bruna Marquezine parou de seguir Rafaella Santos nas redes sociais no fim de 2022. "Ah gente, poxa vida! Sério mesmo?! Eu dei unfollow em mais de 200 páginas no Instagram, páginas de memes, de marcas, de pessoas que não convivo mais e não interajo nas redes. Parem com essa chatice, associação besta desnecessária que já não faz sentido há anos", explicou Marquezine, na época.