A família Kardashian não para de empreender! North West, filha mais velha de Kim Kardashian e Kanye West, planeja abrir a própria linha de produtos de beleza.

De acordo com o Page Six, foram arquivados documentos de solicitações de registro com os nomes dos quatro filhos do ex-casal no US Patent and Trademark Office (USPTO).

O site conta que o cadastro com o nome da primogênita teria sido atualizado no início do mês e estaria referente a produtos de beleza, incluindo hidratantes, séruns, óleos faciais, gel de banho, esmaltes, shampoos, gel de cabelo e outros cosméticos.

Vale ressaltar que as Kardashian-Jenner sempre apresentam pedidos de registro de marca, porém, nem sempre a transformam em empresa.

No ramo, North competiria com a mãe com a Skkn, e as tias, Kylie Jenner com Kylie Cosmetics, Kylie Shin e Kylie Baby, e Kourtney Kardashian com Poosh.

