Reprodução/Instagram Ana Furtado relembra diagnóstico de câncer de mama

Nesta terça-feira (28) completam 5 anos do diagnóstico de câncer de mama de Ana Furtado. A apresentadora aproveitou a data para relembrar a época em que lutou contra a doença.

No perfil do Instagram, a esposa de Boninho compartilhou um textão resgatando a trajetória.





"Há exatos 5 anos recebi o diagnóstico de câncer de mama. Essa foi, sem dúvidas, uma das piores notícias que recebi na minha vida. Quantos medos cabem em um laudo de biópsia? Quantas dúvidas e angústias? O primeiro impacto é devastador. É brutal. Nocaute. 'Por que comigo?', me perguntei incontáveis vezes", começou ela.

A artista continuou explicando como lidou com a situação. "Como depois de toda queda, aos poucos me levantei. Me reconstruí. Me transformei. Transformei os sentimentos bélicos em uma convivência mais respeitosa. O câncer não era bem-vindo, claro. Por isso foi convidado a se retirar. Escolhi entendê-lo não como algoz, mas enquanto estivesse ali (porque eu tinha certeza de que logo sairia), seria um professor. E assim foi".

"Quantas lições cabem em 5 anos de tratamento? Em uma sessão de quimio? Em uma consulta médica? Em dias de dor física e emocional? Em pequenas vitórias?", questionou.

Na sequência, Ana celebrou a sua força e vitória. "Pensar sobre o que acontecia comigo há exatos 5 anos e olhar pra hoje, onde e como estou, me traz uma alegria imensurável. Passa um filme! Estou viva!!! Faço questão de relembrar essa data para celebrar minha vitória. Minha fé inabalável. A presença de Deus. Minha força. A mulher que me tornei. A minha vida! Porque aprendi a valorizar diariamente e ainda mais cada segundo dela. Hoje respiro aliviada e confiante rumo à minha remissão total. Sei que a vitória já é minha".

Por fim, a apresentadora mandou um recado para aqueles que também lutam contra a doença. "Deixo aqui o meu abraço mais carinhoso a todas as mulheres que acabaram de receber o diagnóstico, as que estão enfrentando o tratamento e a todas que estão apoiando outras mulheres que passam por isso. Desejo que a nossa coragem seja sempre maior que os nossos medos! E que a CURA chegue pra todas nós. Porque ela é POSSÍVEL e será INEVITÁVEL", concluiu.





