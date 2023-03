Reprodução/ Instagram Mãe de Gabi Brandt revela câncer

A mãe de Gabi Brandt, Silvia Nunes, usou o Instagram para revelar foi diagnosticada com câncer. A influencer, então, demosntrou apoio à mãe na web.

"Só pra deixar registrado que um dia eu quero ser pelo menos 1% da mulher, mãe e amiga que você é. E que o próximo post seja pra comemorar a sua força por ter vencido o câncer duas vezes.. eu creio!!! To contigo como estive da primeira vez… e como estarei pra sempre! Te amo. Vai passar", escreveu Gabi no Instagram.





No perfil no Instagram, Silvia relatou como descobriu a doença: "Quando estava no Rio, cheguei a comentar aqui que estava com um negócio esquisito no pescoço. Nasceu do dia para a noite. Cheguei no Rio dia quatorze, e no dia quinze amanheci com o negócio no pescoço esquisitíssimo. Chegamos a ir na emergência, no Rio, mas não deu nada. Chegando em Rio Preto, fiz exames mais profundos, melhores. Fiz biópsia e deu que estou com linfoma".



Com a voz trêmula, ela narrou o momento em que recebeu a notícia: "Estou tremendo, porque a gente vai relembrando e passando um filme na cabeça. No dia em que saiu a biópsia não tive coragem de abrir. Peguei o envelope e entreguei para o médico. Ele abriu e disse: 'É um linfoma, você vai ter que fazer quimioterapia. Vamos ter que começar já'. Eu comecei a tremer. Aquele minuto, aquele momento foi como se tivesse caído em uma piscina muito profunda. Dentro da água. Eu não conseguia ouvir o que o médico falava, só tremia. A minha mãe me acalmou e falou: 'Respira, calma'".