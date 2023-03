Reprodução Ingratidão e estrelismo: web reage ao cancelamento de Drake no Lolla

Os internautas não gostaram nem um pouco do cancelamento do show do Drake de última hora. O cantor se apresentaria no Lollapalooza Brasil neste domingo (26) e, por conta de 'circunstâncias imprevistas', não conseguirá se apresentar.

Através das redes sociais, expressaram sua revolta com falta de compaixão do artista com os fãs, principalmente os brasileiros, já que ele quase cancelou o show no Rock In Rio em 2019, e não permitiu a transmissão da apresentação.

O músico será substituído pelo DJ Skrillex, que se torna headliner do último dia do festival em São Paulo.

Confira a reação do público:

pô o Drake é ALÉRGICO ao Brasil KKKKKKKK o cara caga demais pra cá, duvido que volte tão cedo — Hebert Goulart (@HebertGoulart) March 26, 2023









O tanto de artista bom que o lolla desperdiça que gostam do Brasil pra chamar esse drake que claramente odeia aqui e não faz questão nenhuma de se apresentar p público daqui pic.twitter.com/C3xIgL7BJn — melissa (@megrassmann) March 26, 2023









Com o cancelamento do Blink porque um quebrou o dedo, o Drake porque não quis (com qualquer desculpa esfarrapada), tem que aplaudir mesmo o vocalista do Tame Impala que fez show no Lollapalooza de MULETA, depois de uma cirurgia no quadril. Temos que celebrar quem respeita a gente pic.twitter.com/bpyiRPXFWA — Patricia Gomes (@patricia_gomes) March 26, 2023





