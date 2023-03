Reprodução Drake cancela show no Lollapalooza Brasil

Drake cancelou a sua apresentação no Lollapalooza Brasil, que aconteceria neste domingo (26). O cantor será substituído por Skrillex.

Através das redes sociais, a equipe do festival compartilhou uma nota enviada pela assessoria do cantor canadense.

"Uma mensagem de Drake. Devido à circunstância imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show do Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas", avisaram eles.

O evento também explicou o que o público poderá fazer com o ingresso. "Alerta, informações importantes! Diante desse cancelamento, disponibilizaremos por liberalidade aos titulares da compra de ingressos das modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day do dia 26/03 a possibilidade de manter o ingresso ativo e comparecer ao evento, ou solicitar o reembolso do valor do ingresso. Para fazer jus ao reembolso, o ingresso das modalidades acima indicadas não poderá ter sido utilizado para acesso ao festival no dia 26/03.".





