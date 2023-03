Reprodução/Instagram Eduardo Sterblitch exibe fotos inéditas na maternidade com Louise D'tuani

Eduardo Sterblitch se mostrou um verdadeiro papai coruja. O coruja deu às boas-vindas ao primeiro filho, Caetano , fruto do seu relacionamento com Louise D'tuani, na quinta-feira (23).

No perfil do Instagram, o apresentador compartilhou fotos com a amada, além de exibir a decoração do quartinho na maternidade.

Já na legenda, ele aproveitou para agradecer a todos que fizeram parte desse momento. "23/03/23. Um post de gratidão. Meu amor e parceiro. Mana trufa. Mana Drufa. Pai. Mãe. Vivi. Lu. Renata. Eduardo. Equipe. Meus guias protetores e ancestrais. Meu filho", escreveu Edu.

Na última imagem, o ator mostrou o rostinho do bebê.

Desde 2013, Louise e Eduardo mantêm um relacionamento e oficializaram a união em 2015. Em outubro de 2022, anunciaram a gravidez, que resultou no nascimento de Caetano.





