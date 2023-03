Reprodução Anitta faz after de aniversário ao som de Rogerinho; conheça hit '085'

A cantora Anitta antecipou a comemoração dos 30 anos em grande estilo . A festa de aniversário, realizada até o amanhecer deste sábado (25), contou com o hit “085”, do cantor cearense Rogerinho no after realizado pela poderosa.

Ao lado das amigas, Anitta aproveitou o ritmo de “085” para avisar aos convidados que a festa já deveria ter acabado. “Aceita que acabou, gente! Aceita que acabou!!! Mas vocês não aceitam. A gente tem que dormir, galera”, disse Anitta.

O hit "085', de Rogerinho, está no Top 25 do Spotify, em 22º lugar. No YouTube, é a terceira música mais executada do Brasil e já soma mais de 27 milhões de visualizações.

A faixa, composta por Matheus Araújo, Theo Rodrigues, Bonnyek e Antonini, faz parte do DVD "Pode Crê", lançado em janeiro de 2023, e viralizou nas redes sociais com os famosos se jogando na dancinha. Além de Anitta, nomes como Brunna Gonçalves, Lumena Aleluia, Vanessa Lopes, Carlinhos Maia e Álvaro se divertiram ao som do cearense.

Rogerinho, de 22 anos, ultrapassou a marca de 1 bilhão de streams em 2022 e gravou o DVD "Pode Crê" para celebrar ascensão da carreira. O cearense já esteve no topo das paradas com outros hits, como "Tchuco Nela", em parceria com Wesley Safadão, "Só Você", com Léo Santana e Kevinho, e "Botadinha Saliente". Agora, com "085", Rogerinho se consolida como uma das maiores potências musicas do Nordeste e sonha com o top 1 do Spotify.





