Reprodução/Instagram Recém-separada, Sabrina vai ao Lollapalooza vestida de onça

Recém-separada de Duda Nagle , Sabrina Sato chegou chegando ao segundo dia do festival Lollapalooza em São Paulo. Com um macacão de onça da grife Dolce & Gabbana, e styling Pedro Salles, a apresentadora participou do evento como convidada do Instagram, para o qual participou da ação #MeteUmReels, e compartilhou um vídeo em seu perfil. "A onça saiu da toca e tá pronta pro #LollaBR à convite do @instagram! E vc que também vai para o Lolla, #MeteUmReels mostrando o seu look, nós queremos ver. Esse é o meu, tá aprovado? #InstaNoLollaBR #GRWM", escreveu na legenda.







“Muito feliz em trabalhar com o Instagram no Lolla e participar de uma das campanhas mais emblemáticas e virais do Insta”, declara Sabrina.O Instagram é a rede social oficial do Lollapalooza Brasil, o maior festival de música de São Paulo, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos. Dessa vez, para estrelar a campanha #MeteUmReels, que tem como objetivo mostrar ao público que qualquer situação pode virar um Reels, a marca escalou Sabrina Sato para produzir Reels, aproveitar as ativações e incentivar o público a gerar conteúdos nos espaços que potencializam a experiência no festival e promovem a criatividade nas gravações.