Reprodução / Instagram 24.03.2023 Francesco Locati foi vítima de um câncer raro

Através de uma publicação no Instagram nesta sexta-feira (24), a atriz e rainha de bateria Quitéria Chagas comunicou aos seguidores o falecimento do marido, Francesco Locati, que estava lutando contra um câncer neurointestinal. O empresário italiano tinha 57 anos de idade.

“Estou ausente aqui, desde que voltei, às pressas, do Brasil para Milão. Passei todos os dias até o fim cuidando dele, meu marido, pai da minha filha, homem q conheci em 2008 no Império Serrano e mudou minha vida”, desabafou a atriz.





Quitéria fez um longo texto em homenagem a passagem do marido. Na mensagem, a artista também alertou os seguidores sobre a importância dos exames preventivos de saúde e relatou os últimos dias ao lado do amado, que lutou com todas as forças contra a doença.

“[Ele] me pedia desculpas porque não fazia controles médicos (homens se cuidem). Só descobriu o câncer terminal quando não tinha mais saída.”, contou a artista.

Quitéria também relatou as dificuldades de acompanhar o tratamento e de comunicar a notícia aos entes queridos, ressaltando a importância da formação em psicologia e cuidados paliativos. “Recorri ao que aprendi e joguei no pior momento da vida", afirmou.

A atriz afirmou que ela e a filha estão recebendo apoio profissional para lidar com o luto após a morte do marido. Ela ressaltou a importância da terapia, mesmo sendo psicóloga, e compartilhou os momentos difíceis que viveu ao lado de Francesco durante o tratamento, até a morte. Agradecida pelo tempo juntos, a atriz destacou que está aprendendo e crescendo com essa vivência dolorosa.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.