Reprodução/Instagram Luana Piovani desabafa sobre relacionamentos após separação de Pedro Scooby

Na última quinta-feira (23) Luana Piovani comentou com os seguidores sobre a audiência com Pedro Scooby em relação à exposição dos filhos do ex-casal.

Após dar alguns detalhes do dia, a atriz desabafou sobre relacionamentos e deu conselhos para os internautas.





"Eu me lembro há biles de anos atrás, eu tinha um amigo que dizia: 'eu não começo a namorar para não ter que terminar'. Esperto ele. Tomara que nunca tenha casado. Essa confusão, isso que estou separada há 4 anos", disse ela.

A artista também comentou sobre a sensação desgastante do momento em que vive com o ex-marido. "Cara não passa! Já foi a audiência, as coisas estão definidas, mas tem sempre uns troços. Posso dizer uma coisa, de boa? Casa não. Fica namorando. Maior trabalheira, concluiu.

Pedro Scooby entrou com processo contra a ex-esposa, Luana Piovani, alegando que ela expões os filhos, Dom, Ben e Liz, na internet. A briga virou polêmica nas redes sociais e gerou burburinho.

