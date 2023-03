Reprodução/Instagram Jeremy Renner mostra veículo que o atropelou

Jeremy Renner dividiu com os seguidores uma foto do veículo o atropelou no início de janeiro e o deixou em estado grave no hospital.

Nesta sexta-feira (24), o intérprete do Gavião Arqueiro mostrou o removedor de neve sendo retirado do local pela polícia.

"Ele está finalmente indo para a casa!", "O 'gato' tem uma escolta policial. Parece um milagre", escreveu ele em tom de brincadeira na legenda.

No dia do acidente, Jeremy estava ajudando o sobrinho a desatolar o carro da neve. Ao final do serviço, o ator esqueceu de puxar o freio de emergência e quando tentou acioná-lo para que o sobrinho não fosse atingido, ele foi puxado para baixo da máquina.

O astro ficou com 30 fraturas pelo corpo, além de um trauma torácico contuso e lesões ortopédicas.

