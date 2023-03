reprodução / Twitter Gina Garcia e Gloria Groove

Gina Garcia, mãe da cantora Gloria Groove, anunciou que está deixando a banda Raça Negra após 29 anos de trabalho como backing vocal. Em nota, ela agradeceu pela oportunidade de trabalhar com Luis Carlos e companhia e revelou que agora quer focar na carreira solo.

Em nota, ela agradeceu ao vocalista do Raça Negra e à equipe pela parceria e amizade durante todo o tempo de estrada. “Encerro essa etapa com a certeza que executei um bom trabalho como backing vocal nessa banda tão querida!”, escreveu.





Gina ainda afirmou que agora inicia um novo ciclo de vida, abrindo novas oportunidades para a carreira como cantora. Com 61 anos, a artista já iniciou os primeiros shows individuais, abrangendo uma variedade de estilos musicais, como MPB, jazz e pop.

Além do trabalho como cantora, Gina também é dubladora e grava vinhetas publicitárias e já colaborou com Glória Groove no álbum "Incondicional".





