Reprodução/ Instagram/ Globoplay. 24.03.2023 Deolane critica Fred Nicácio do 'BBB 23': 'Chato'

Na manhã desta sexta-feira (24), Deolane fez um post no Twitter criticando Fred Nicácio que voltou ao "BBB 23" pela repescagem junto com Larissa. A ex-A Fazenda chamou o médico de chato.

"Aff que Fred chato. Me julguem", escreveu ela. Alguns internautas apoiaram Deolane. "Concordo com você, minha Dra. linda", afirmou uma. "Demais de chato disse outra.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Mas outros internautas criticaram a viúva de MC Kevin. "Mulher, mas você não era nem chata, e sim, INSUPORTÁVEL. E ainda acrescento, arregona". escreveu um usuário. "Falou a loirinha que saiu de A Fazenda cancelada", disse outro.

Aff que Fred chato 😒

Me julguem 🫵🏻 — Deolane ⚖️ (@Dra_Deolane) March 24, 2023









+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente