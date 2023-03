Tina e Key trocaram farpas

Patrícia Ramos questionou Tina sobre briga que ela teve com Key na Casa do Reencontro: “Você não gostou que a Key te chamou de garota. Eu quero entender o que provocou aquela reação”. A angolana disse que foi uma situação muito incômoda e a jogadora afirmou que não teve a intenção de desestabilizar a modelo com o termo, disse que não tem nada contra ela e afirmou que elas nem se falaram do lado de fora. Tina, então, disse: "Nem faço questão”.