Influencer Álvaro é roubado ao tirar fotos com fãs em show

Nesta quinta-feira (23), o influencer Álvaro foi roubado durante o show de Mari Fernandez em São Paulo, enquanto tirava fotos com fãs. O produtor de conteúdo contou que arrancaram o colar dele, durante a tietagem, sem ele perceber.

"Gente, quer morrer? Roubaram meu colar. Comprei nos Estados Unidos, bem barato, inclusive. Mas eu percebi, eu acho, quando foram tirar foto comigo. E aí, roubaram, mas tudo bem", contou o Álvaro.

Ele estava acompanhado do noivo, Victor Vitorino, e da amiga, Leydi, que comentou a situação. "Vão-se os anéis e ficam os dedos", consolou ela.

Álvaro ainda confessou que sentiu algo estranho no momento: "Pior que quando fui tirar fotos com o povo, senti uma movimentação estranha".

