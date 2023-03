Foto: Reprodução/Instagram Ludmilla anuncia show gratuito na Av. Paulista em meio a greve de metrô e gera meme





A cantora Ludmilla deu início à divulgação do mais novo álbum "Vilã" que será lançado nesta sexta-feira (24) e com isso, a cantora anunciou um show gratuito em São Paulo para cantar músicas do novo álbum nesta quinta-feira (23).

O show ocorrerá em meio a Av. Paulista, cartão postal de São Paulo, mas um detalhe deixou os fãs da cantora enfurecidos, já que nesta quinta-feira (23) as principais estações de metrô de São Paulo estão em greve.













O anúncio da cantora no perfil do Twitter recebeu diversos comentários logo nos primeiros minutos após a postagem gerando diversos memes nas redes sociais. "Metrô tá de greve mulherrrrrr manda um Uber me buscar", escreveu uma internauta.

"Num outro dia eu iria amar essa divulgação, mas hoje, com greve de metrô e o trânsito de SP um caos não sei se é uma boa não. Porém queria ir.", escreveu outro internauta.









Acho que esse era vilã começa com a Lud tendo algo a ver com a greve de metrô hein!!! Investimento pesado! 😅🤣🤣🤣🤣🤣



Mas eu vou!!! — Bruna Barros 🗨 (@aBrunaBarros) March 23, 2023









Meu Deus , porque só tem coisa no horário que eu trabalho , que chato fazer parte da classe trabalhadora — Burguesa Aventureira (@Deka_Francine) March 23, 2023









O novo álbum "Vilã", marca o retorno de Ludmilla ao mundo Pop, sendo o último projeto pop "Hello Mundo" lançado em maio de 2019. A cantora recentemente se aventurou no sucesso do projeto "Numanice" que segue a todo vapor com muitos shows e até um cruzeiro especial confirmado.

Recentemente, a cantora divulgou a tracklist oficial do novo álbum, que contará com 15 faixas e diversas parcerias de peso como: Tasha & Tracie, Stefflon Don, Delacruz, GAAB, Gabriel do Borel, Tropkillaz e muito mais. A cantora já lançou como primeiros singles oficiais as faixas "Sou Má" feat Tasha & Tracie e a faixa "Nasci Pra Vencer" feat Dallas.