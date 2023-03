Foto: Reprodução/Instagram Ed Sheeran revela que comparava o corpo com o de Shawn Mendes e Bieber





Após revelar em entrevista que chegou a utilizar drogas até duas vezes por dia ao longo da vida, o cantor Ed Sheeran contou que desenvolveu um distúrbio alimentar e que sofria muito por comer compulsivamente e vomitando na sequência.



Em entrevista à revista norte-americana Rolling Stone, o cantor contou que comparava o próprio corpo com os dos cantores Justin Bieber e Shawn Mendes.













Na entrevista, o cantor conta que passou a se incomodar com a própria imagem após fazer uma parceria com Bieber e com a imagem de Shawn Mendes, afirmando que o corpo 'malhado' dos artistas o fazia se sentir 'loucamente desconfortável', o levando a se encher de comida até vomitar na sequência.

Ed afirmou ser uma pessoa 'compulsiva em tudo', e fez uma breve reflexão em relação o transtorno alimentar que durou por muitos anos, mas ressaltou que agora busca ser uma pessoa 'compulsiva por exercícios', assim como um 'pai compulsivo'.

"Eu sou consciente de qualquer maneira, mas você entra em uma indústria em que você está sendo comparado a todas as outras estrelas pop... Eu fiquei tipo, 'Ah, porque você adora kebabs e bebe cerveja.' Então você faz músicas com Justin Bieber e Shawn Mendes. Todas essas pessoas têm figuras fantásticas. E eu sempre ficava tipo, 'Bem, por que sou tão... gordo?'", disse ele durante entrevista.