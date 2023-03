Reprodução/Instagram Esperando a primeira filha, Viih Tube e Eliezer se casam no civil

Viih Tube e Eliezer estão casados! O casal assinou o casamento no civil nesta terça-feira (21).

Pelas redes sociais, os influenciadores dividiram fotos com os papéis e a felicidade estampada no rosto.

"Agora é oficial: casamos no civil! Eu me sinto tão segura ao seu lado, me sinto mais forte, mais confiante. Fico lembrando do dia que casamos no rock in rio, quem diria que casaríamos de verdade e estaríamos tão felizes construindo nossa família juntos! Cada passo que damos juntos eu fico mais feliz! É um prazer dividir a vida com você meu amor! Eu te admiro tanto, te amo tanto! As vezes fico só olhando pra você e sentindo um turbilhão de sensações, um amor tão puro!", celebrou a ex-BBB.

Além disso, ela garantiu que terá festa e cerimônia quando a primeira filha deles, Lua, estiver maior. "E não pensem que futuramente não vai ter aquela cerimônia gigantesca, porque vocês sabem que amo fazer uma festa".





Já o ex-BBB publicou um vídeo assinando os documentos e relembrou datas importantes do relacionamento, que dura pouco mais de 10 meses.

"5/5/22 - 'quero te beijar', 22/5/22 - 'dorme aqui', 16/8/22 - 'namora comigo?', HOJE, 21 de março de 2023 - 'casamos!', Tanta coisa aconteceu em tão pouco tempo, tanta gente falou tanta coisa sem saber. Tanto isso, tantos aquilo… Mas o mais importante, tanto amor. Tanta coisa que construímos, que evoluímos, tanta coisa que já vivemos e o mais louco… só estamos começando meu amor, minha amiga, minha mulher… minha esposa. Te amo Vitória Tube do Carmo", comemorou ele.





