Depois de uma relação de idas e vindas que começou em 2017, Gabigol e Rafaella Santos teriam reatado o relacionamento, novamente, segundo o Jornal Extra. A notícia veio à tona após o jogador ter marcado presença no aniversário de 27 anos da irmã de Neymar, que aconteceu na segunda-feira (20), em São Paulo.

Gabigol se mostrou animado para o evento de Rafaella e fez até vídeo se arrumando no Instagram. Ma a reconciliação não teria vindo na festa, segundo o veículo. Os dois teriam voltado desde o início do ano, quando a influencer decidiu voltar de vez para o Rio de Janeiro após passar um ano fora do Brasil.

Fãs começaram a desconfiar da volta após a primeira festa de aniversário de Rafella neste ano. O atacante Flamengo teria chegado no final do evento e teria dado flores e um urso gigante de pelúcia para a influencer, além de ter dormido na casa dela.



No dia seguinte, ela postou o presente e legendou: "Tks, my boy" (obrigado, meu garoto). Assim, as especulções começaram.

O jornal ainda afirma que os dois tiveram um cupido: Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, que é muito próxima de Rafella. Gabigol curtia a solteirice, mas se doeu ao saber que a influencer também tinha os casos dela. "Ele sempre gostou dela, mas não queria abrir mão da liberdade. Quando viu que ela também estava curtindo, quis voltar. Gabriel quer sossego", disse uma fonte ao Extra.

Gabigol ainda teria feito as pazes com o pai de Rafella e Neymar para que o casal reatasse o namoro, já que o jogador tinha atritos com o "Neypai".

