Reprodução / Redes Sociais MC Marcinho

O cantor MC Marcinho terá que substituir o marca-passo que colocou no ano passado para regular os batimentos cardíacos. Ele anunciou que precisará de outra cirurgia no coração e pediu ajuda para os seguidores no Instagram. Marcinho é conhecido por sucessos como "Glamurosa".

“Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida é meu trabalho. Me ajudem compartilhando esse vídeo e marcando o Bradesco saúde para que eu possa ter qualidade de vida e acabe com esse meu sofrimento.”, pediu o cantor.





Depois de compartilhar a mensagem desabafando, Marcinho recebeu o apoio de vários amigos famosos nos comentários, que cobraram da empresa Bradesco Saúde um posicionamento em relação à demora na liberação da operação. Pocah, Naldo, Bruno Cardoso do Sorriso Maroto, Valesca Popozuda e Dudu Nobre pediram atenção e profissionalismo da empresa para atender o cantor.

O cantor Buchecha foi um dos mais reativos e escreveu um texto longo pedindo comprometimento e eficiência da empresa.

Depois da mobilização de artistas e admiradores, a empresa Bradesco Saúde respondeu aos comentários na publicação do MC Marcinho no Instagram, pedindo que o cantor entre em contato no privado e forneça informações pessoais para dar seguimento ao atendimento.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.