Reprodução/ Instagram Influencer acusa Virgínia de fazer convite para 'limpar a imagem dela'

Maria José ficou conhecida no TikTok após responder comentários de uma maneira peculiar. Ela recebeu falas preconceituosas após fazer vídeos dançando sem esconder que tem cifose, uma curvatura anormal na coluna. E parece que o nome da influencer chegou em Virgínia que a convidou para ir na casa dela. Maria, no entanto, afirmou que o convite foi feito por interesse.

Em uma live, Maria foi questionada sobre o convite de Virgínia e respondeu: "Isso é tudo para limpar a imagem dela". Em seguida, ela afirmou que não usaria a base dela e revelou: "Não estou com muita vontade de ir [na casa de Virgínia] não".

Em seguida, Maria criticou a maneira em que Virgínia a chamou para ir na casa dela: "Ela é debochada, né?".

Virgínia tem enfrentado muitas críticas na web sobre a base, de R$ 200, que lançou. A influencer justificou o preço, pormetendo um produto à prova d'água, mas algumas pessoas têm reclamado da qualidade da maquiagem.