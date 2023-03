Reprodução / Redes Sociais Xico Santos e Raquel Pacheco

Xico Santos rebateu as acusações de agressão feitas pela ex-mulher Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha. Neste domingo (19), o ex-marido da escritora afirmou ao vivo no programa “Tá na roda”, da JP News, que “nunca encostou em um fio de cabelo” de Raquel.

O ator inclusive virou as acusações contra a própria Raquel, alegando que ele foi agredido diversas vezes pela ex. "Da parte dela, eu sempre fui agredido. Tenho testemunhas", lembrou-se da última briga do casal. Segundo Xico, Raquel encontrou mensagens no celular dele e o acordou com tapas e arranhões.





“"Não foi a primeira vez que eu sofri agressão dela. (...) Sofri algumas agressões e a minha reação, quando ela estava me agredindo, estava em surto, era sair do meu apartamento.”, contou o ator.

Há 15 dias, Raquel Pacheco contou ao podcast "Vê se Pod", em São Paulo, que sofreu agressão do ex-marido Xico Santos. Ela afirmou que registou um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo. Bruna Surfistinha detalhou que Xico chutou ela, quando estava carregando uma filhas gêmeas no colo.





