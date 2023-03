Reprodução Ex-BBB Elana assume relacionamento com zagueiro do Corinthians

A ex-participante do BBB 19, Elana, assumiu estar vivendo um relacionamento com o jogador do Corinthians Carlos Gilberto, popularmente conhecido como Gil. No domingo (19), a influenciadora registrou um momento a dois.

Nos Stories do Instagram, Elana compartilhou um vídeo de Gil provando o cuscuz que ela havia preparado e adicionou um emoji de coração.

Ela e o zagueiro do Corinthians já indicavam um possível romance. Nas últimas publicações, eles trocaram interações com supostas indiretas, como um comentário na foto do jogador. "Admito, não vou negar", escolheu a ex-BBB. "Eu deixo", enfatizou Elana, referindo-se ao viral "Ai, preto".

Nas redes sociais, torcedores do time paulista brincaram com a situação. "O meu zagueiro é atacante", debochou um internauta.

"Que alegria, não acredito que ele está namorando a Elana. Ela é maravilhosa, espero que dê certo, já estou imaginando os filhos", desejou outra fã.

O meu zagueiro é atacante. 🫣🫣 pic.twitter.com/sPTFTgKVP1 — SCCP News (@_sccpnews) March 19, 2023