Reprodução/ Globo Gianecchini e Cláudia Abreu no "Altas Horas"

No Altas Horas do último sábado (18), Reynaldo Gianecchini contou de uma briga que teve com Cláudia Abreu nos bastidores da Globo. A atriz, que também estava no programa, ainda compartilhou que os dois não conseguiam atuar juntos porque riam durante as cenas.

Os atores atuaram juntos em "Belíssima" (2005) e "A Lei do Amor" (2016), as duas novelas como par romântico. "Mas a gente não consegue... A gente começa a falar coisa romântica e já começa a dar risada", apontou Cláudia. "O riso é frouxíssimo", concordou Gianecchini.

En seguida, o ator relembrou que eles já brigaram uma vez e perguntou se Claudia Abreu lembrava da ocasião. Ela, então, detalhou: "É que você estava de mau humor, você estava cansado! O Giane é um amor, mas deixa ele cansado, ele fica ó, um mau humor danado".

Gianecchini completou: "A gente brigou. É isso, acho que tinha um cansaço e a gente não tinha muito tempo para as coisas. No meio da cena, rolou um jeito diferente talvez de ver, não lembro o que foi exatamente".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Serginho se espantou e questionou "Uma briga?". Cláudia, então, minimizou a briga: "Nada, não foi nada". Gianecchini explicou: "Eu acho que fui eu meio quase grosseiro, ou falei alguma coisa meio no cansaço que você ficou chateada". Eles, então, contaram que depois de resolveram. "Mas foi muito bonito também, acho que amizade tem isso. Depois a gente sentou e eu fiz questão de falar: 'Nossa, o que aconteceu aqui?'", lembrou Gianecchini. "Intimidade, né?", pontuou Cláudia Abreu.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente